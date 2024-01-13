В сети появилось видео последствий утреннего ракетного удара россиян по Шосткинскому району Сумской области.

Соответствующие кадры опубликовал пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

По данным ГСЧС, произошло возгорание хозяйственных построек, взрывной волной повредило жилые дома. По предварительной информации, в результате обстрела травмирована женщина.

"13 января спасателям поступило сообщение, что в результате российского ракетного удара нанесённого по одному из населённых пунктов Шосткинского района произошло возгорание хозяйственных сооружений, а взрывной волной выбило окна в пятиэтажных жилых домах", - говорится в сообщении.

"Выявленные очаги горения на месте происшествия ликвидированы. Спасатели проводят аварийно-восстановительные работы в повреждённых помещениях. Осуществляется восстановление повреждённых окон, балконов. Предоставляется всесторонняя помощь гражданам. Для обогрева населения развёрнут "Пункт несокрушимости", - добавили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий было привлечено 13 единиц техники и 95 спасателей.

Ранее в Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами.

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