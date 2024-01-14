Вчера вечером российские войска атаковали город Херсон. В результате обстрела загорелся жилой дом, из-под завалов спасли мужчину.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Из-за попадания снаряда загорелся жилой дом. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели спасли из-под завалов дома мужчину и передали его медицинским работникам.

Напомним, накануне в Херсоне в результате попадания в жилой дом погибла женщина. Еще одна женщина получила ранения.

Ранее мы писали, что в результате обстрела центральной части Херсона погиб 62-летний мужчина. Также пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

Также российские военные атаковали Тягинскую общину Херсонской области. В результате уничтожены сельсовет и модульные домики переселенцев.

Война в Украине идет уже 690-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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