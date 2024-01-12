В пятницу, 12 января, в Херсоне в результате обстрела РФ погибли два человека.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Днем силы РФ ударили артиллерией по улицам города. На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается.

Власти Херсона обнародовали видео после сегодняшнего обстрела.

Ранее мы писали о том, что Херсон за сутки обстреляли 28 раз. Погибли три человека, восемь получили ранения.

А также, что ночью РФ ударила по территории завода и объекту инфраструктуры в Херсоне.

Война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США. Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы с помощью других стран. В частности, с помощью Ирана и КНДР.

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