На захваченной россиянами части Херсонской области наблюдаются проблемы с электричеством.

Об этом сообщил назначенный РФ "глава" региона Владимир Сальдо.

По его словам причиной стала "авария на электросетях".

"Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом. В настоящее время специалисты Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по её устранению. Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено", - заявил Сальдо.

Напомним, ранее о проблемах со светом после обстрела сообщили в Херсоне.

Ранее мы писали, что "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электричества. В связи с резким похолоданием и началом рабочей недели фиксируется увеличение потребления электроэнергии.

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