В "Укрэнерго" призывают украинцев снизить потребление электричества
"Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электричества. В связи с резким похолоданием и началом рабочей недели фиксируется увеличение потребления электроэнергии.
Об этом говорится на странице организации в фейсбуке.
Уже к 14 часам дня дневное потребление было на 13,4% больше, чем за весь вчерашний день.
"Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям", - говорится в сообщении.
"Укрэнерго" призывает соблюдать простые правила рационального использования электроприборов в течение дня:
- выключать "лишний" свет в помещениях;
- не включать дома и на работе сразу несколько мощных приборов (таких, как бойлер, стиральная машина, утюг, электрочайник и микроволновая печь);
- выключать кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная;
- извлекать зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.
Ранее в Минэнерго сообщили, что похолодание, которое ожидается в Украине, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.