"Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электричества. В связи с резким похолоданием и началом рабочей недели фиксируется увеличение потребления электроэнергии.

Об этом говорится на странице организации в фейсбуке.

Уже к 14 часам дня дневное потребление было на 13,4% больше, чем за весь вчерашний день.

"Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает соблюдать простые правила рационального использования электроприборов в течение дня:

выключать "лишний" свет в помещениях;

не включать дома и на работе сразу несколько мощных приборов (таких, как бойлер, стиральная машина, утюг, электрочайник и микроволновая печь);

выключать кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная;

извлекать зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.

Ранее в Минэнерго сообщили, что похолодание, которое ожидается в Украине, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.