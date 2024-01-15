Ночью 15 января россияне ударили из артиллерии по городу Марганец Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены дома, аптеки, магазин и линия электропередач, произошло обесточивание потребителей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"Повреждены пара аптек и магазин, две пятиэтажки и два частных дома, пять хозяйственных построек, газопроводы, линия электропередач. Без света остались более двух тысяч семей. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Лысака, других обстрелов на территории Днепропетровской области не зафиксировано.

Также глава ОВА показал фото последствий ночного обстрела города.

Напомним, недавно в результате ночного удара по Никопольскому району были повреждены две пятиэтажки.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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