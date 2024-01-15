Последствия обстрела города Марганец. Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Ночью 15 января россияне ударили из артиллерии по городу Марганец Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены дома, аптеки, магазин и линия электропередач, произошло обесточивание потребителей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"Повреждены пара аптек и магазин, две пятиэтажки и два частных дома, пять хозяйственных построек, газопроводы, линия электропередач. Без света остались более двух тысяч семей. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Лысака, других обстрелов на территории Днепропетровской области не зафиксировано.

Последствия обстрела города Марганец

Также глава ОВА показал фото последствий ночного обстрела города.

Последствия обстрела города Марганец

Последствия обстрела города Марганец

Напомним, недавно в результате ночного удара по Никопольскому району были повреждены две пятиэтажки.

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