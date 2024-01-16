В Харькове около 21:40 раздались взрывы, жители слышали звуки двух ударов.

Информацию об ударах подтвердили полиция Харьковской области, мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

По данным Терехова, удары наносились ракетами по району с жилыми домами в центре Первой столицы. По его словам, поступают данные о раненых в результате прилетов.

Глава области Синегубов уточнил, что известно об 11 раненых.

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек – в легком и среднем состояниях. Россияне ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома", – написал Синегубов в телеграм-канале.

А Терехов в эфире телемарафона сказал, что известно уже о 16 раненых. По его словам, под завалами еще могут находиться люди.

Между тем местные телеграм-каналы публикуют видео со звуками прилетов.

Напомним, предыдущий удар по Харькову был нанесен 10 января. Тогда он пришелся по гостинице "Парк отель". В результате ракетной атаки по гостинице пострадали 13 человек.

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