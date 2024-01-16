В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 - дети.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К эвакуации призывают семьи с детьми, проживающими в населённых пунктах:

Благодатовка, Вишнёвка, Василевка, Великая Шапковка, Гусинка, Грушовка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Николаевка Первая, Ковалевка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цыбовка Кондрашевской громады;

Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха Куриловской общины.

Сообщается, что все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Ранее Синегубов сообщал, что в Купянском районе идут тяжелые бои, в случае обострения ситуации будет объявлена эвакуация.

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