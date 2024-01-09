Министр обороны Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции ВСУ в районе Купянска.

Об этом сообщает Минобороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

В ходе оперативного совещания командующий ОСУВ "Хортица" Александр Сырский ознакомил командование с ситуацией вокруг Купянска, где ВСУ отражают постоянные попытки армии РФ атаковать.

"Успехов у россиян на этом направлении нет", - заявил Сырский.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что на Купянском направлении российские войска замедлили наступательные действия.

Война в Украине идёт уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

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