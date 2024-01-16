Вчера вечером российские военные ударили управляемой авиабомбой по гражданскому предприятию в Волчанске Харьковской области. Здание полностью разрушено.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 15 января около 21:50 вооруженные силы России ударили управляемой авиабомбой по гражданскому предприятию в Волчанске.

Позже военные РФ уже с артиллерии обстреляли городской парк, повреждены памятники.

Напомним, 14 января россияне также нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. Повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по селу Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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