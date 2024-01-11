Турецкие корреспонденты, уцелевшие после ракетного удара по их отелю в Харькове, рассказали, что выжили чудом.

Их свидетельства привел в Фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Один из журналистов заявил, что постояльцы гостиницы услышали два взрыва, после чего полетели стекла. Осколками ему повредило руку.

"Я почувствовал страшный взрыв, следом еще один, полетели стекла. Осколками стекла мне повредило руку. И я сразу выбежал на улицу. Очень испугался за свою коллегу, она была в соседнем номере. Это дерзкая атака на обычный отель, мы всегда там останавливались во время командировок, это почти центр города, и мы не ожидали, что россияне могут ударить по нему. Никаких военных там не было", - сообщил журналист.

Его коллега рассказала, что после взрыва поднялась пыль и ничего не было видно. По ее словам, для неё этот удар стал неожиданностью.

"Я услышала громкий взрыв, поднялась пыль, ничего не было видно. Я находилась в таком состоянии, что почти ничего не понимала, не понимала, что происходит. Я чувствовала себя в шоковом состоянии, в меня полетели осколки. Когда выбежала на улицу, увидела там своего коллегу с окровавленной рукой", - вспоминает удар женщина-фотокорреспондент.

В результате атаки был поврежден автомобиль журналистов, припаркованный возле отеля. На нем они ездили по области и снимали последствия российских атак.

Напомним, что вчера около 22:30 по Харькову был нанесен ракетный удар. Жители слышали два взрыва. Мэр города заявил, что удар пришелся по гражданскому объекту.

Утром МВД сообщили, что на утро 11 января известно о 13 пострадавших, в том числе двух журналистах турецкого агентства. 10 раненых были госпитализированы.