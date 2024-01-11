Гостиницу в Харькове вечером 10 января россияне атаковали ракетами С-300.

Об этом сообщает предварительные данные МВД.

Первый удар был по фасадной части здания, второй был со стороны внутреннего двора.

На утро 11 января известно, что 13 человек пострадали, в том числе двое журналистов турецкого агентства. 10 были госпитализированы. В тяжелом состоянии в больнице находятся 35-летий мужчина и 71-летняя женщина.

Последствия удара по гостинице в Харькове. Фото МВД

Ранее мы писали о том, что Харьков подвергся ракетному обстрелу, пострадал гражданский объект.

Также мы публиковали видео первых минут после ракетного удара по гостиниц.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.