Воздушные силы сбили 19 "Шахедов" во время ночной атаки РФ
Ночью 17 января армия РФ выпустила 20 "Шахедов" и две зенитные управляемые ракеты С-300.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Было уничтожено 19 "Шахедов".
Ракеты, выпущенные в направлении Харькова со стороны Белгорода, сбить не удалось.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Напомним, недавно РФ ударила по Никополю "Шахедами" с камерами ночного видения.
Ранее в РФ заявляли, что установили на "Шахеды" реактивные двигатели, что поможет увеличить скорость полета.
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