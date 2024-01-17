Ночью 17 января армия РФ выпустила 20 "Шахедов" и две зенитные управляемые ракеты С-300.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Было уничтожено 19 "Шахедов".

Ракеты, выпущенные в направлении Харькова со стороны Белгорода, сбить не удалось.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Напомним, недавно РФ ударила по Никополю "Шахедами" с камерами ночного видения.

Ранее в РФ заявляли, что установили на "Шахеды" реактивные двигатели, что поможет увеличить скорость полета.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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