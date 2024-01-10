Армия РФ ударила по Никополю "Шахедами" с камерами ночного видения
Армия РФ начала использовать "Шахеды" с камерами ночного видения.
Об этом сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
По его словам, такие дроны были замечены сначала на фронте, а теперь ими ударили по Никополю.
"Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай", - сообщил Евгений Евтушенко.
Напомним, что в РФ заявляли о выходе новой версии "Шахеда" с реактивными двигателями.
О поражении в Украине первого "Шахеда" с реактивным двигателем писали в сети.
Воздушные силы сбитие таких дронов пока не подтверждают и заявляют, что из-за веса двигателя это должна была бы быть мини-ракета, а не дрон.
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