Армия РФ начала использовать "Шахеды" с камерами ночного видения.

Об этом сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, такие дроны были замечены сначала на фронте, а теперь ими ударили по Никополю.

"Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай", - сообщил Евгений Евтушенко.

Напомним, что в РФ заявляли о выходе новой версии "Шахеда" с реактивными двигателями.

О поражении в Украине первого "Шахеда" с реактивным двигателем писали в сети.

Воздушные силы сбитие таких дронов пока не подтверждают и заявляют, что из-за веса двигателя это должна была бы быть мини-ракета, а не дрон.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне .

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