Воздушные силы не подтверждают информацию о сбитии "Шахеда" с реактивным двигателем.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел – пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал Shahed-238, черного цвета. После этой демонстрации у нас начали обычные БпЛА перекрашивать в черный цвет оккупанты", – сообщил Игнат.

Он отметил, что если такие дроны действительно появятся, это будет "мини крылатая ракета", потому что боевая часть там не может быть большой из-за нагрузки самого двигателя.

Напомним, вчера специалист в области связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что на территории Украины был сбит первый беспилотник "Шахед"-238 с реактивным двигателем.

В прошлом году в Иране представили три версии нового беспилотника-камикадзе. Сообщалось, что он оснащен реактивным двигателем, благодаря чему способен развивать высокую скорость.

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