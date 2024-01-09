На территории Украины был сбит первый беспилотник "Шахед"-238 с реактивным двигателем.

Об этом сообщил специалист в области связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

"Долетел до середины страны. Шел со скоростью более 500 км/ч", – написал эксперт.

Ранее в России заявили о выходе новой версии беспилотников "Шахед". На них установлены реактивные двигатели, и дроны стали двигаться в несколько раз быстрее. Так, если раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.

Напомним, в прошлом году в Иране представили три версии нового беспилотника-камикадзе. Сообщалось, что он оснащен реактивным двигателем, благодаря чему способен развивать высокую скорость.

Ранее мы писали, что россияне начали применять мощные модернизованные беспилотники "Шахед", которые могут уничтожить половину здания. В частности, в одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

Также во время одной из атак россияне использовали черные "Шахеды", покрытые карбоном.

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