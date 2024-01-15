Сегодня утром россияне в очередной раз ударили из артиллерии по теплоэлектростанции (ТЭС) в прифронтовой зоне на востоке Украины.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Есть повреждения оборудования.

Также в течение суток в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС, еще на три генераторных блока продлен срок ремонта.

В настоящий момент в энергосистеме Украины нет дефицита генерации в силу благоприятных погодных условий на фоне потепления. Вместе с тем, потребление остается на высоком уровне, и украинцев призывают соблюдать экономию.

Ранее в ДТЭК сообщали, что РФ атаковала теплоэлектростанцию в прифронтовой зоне, которая более 10 раз подвергалась обстрелам. Получило повреждения оборудование, без отопления остались жители сопредельного населенного пункта.

Накануне в "Укрэнерго" призвали украинцев снизить потребление электричества. На фоне морозов в энергосистеме Украины резко выросла нагрузка на инфраструктуру. Компания напомнила простые правила рационального использования электроприборов: выключать "лишний" свет в помещениях; не включать дома и на работе сразу несколько мощных приборов (таких, как бойлер, стиральная машина, утюг, электрочайник и микроволновая печь); выключать кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная; извлекать зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.