В Донецкой области из-за боевых действий были обесточены две шахты - Минэнерго
В Донецкой области в результате российских обстрелов были обесточены две шахты. Об этом сообщает Министерство энергетики.
"Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников", - говорится в сообщении.
Также из-за военных действий оборудование на территории ТЭС в Донецкой области было повреждено, а в Харьковской области линия ВЛ 110 временно выключалась из-за обстрелов, что привело к отключению электричества у потребителей.
Минэнерго отмечает, что в энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации достаточно для покрытия потребностей.
Напомним, после массированной атаки РФ 2 января в Киеве были обесточены почти 260 тысяч потребителей. Также свет частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
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