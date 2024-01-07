В Донецкой области в результате российских обстрелов были обесточены две шахты. Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников", - говорится в сообщении.

Также из-за военных действий оборудование на территории ТЭС в Донецкой области было повреждено, а в Харьковской области линия ВЛ 110 временно выключалась из-за обстрелов, что привело к отключению электричества у потребителей.

Минэнерго отмечает, что в энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации достаточно для покрытия потребностей.

Напомним, после массированной атаки РФ 2 января в Киеве были обесточены почти 260 тысяч потребителей. Также свет частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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