Во вторник, 16 января, российские военные обстреляли село Тягинки Херсонской области. В результате обстрела два человека пострадали.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что армия РФ обстреляла село Тягинки. Под обстрел попали мужчина и женщина, которые в моменте находились на улице.

"Из-за российских обстрелов Тягинки пострадали два человека. Под удар врага попали 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые шли по улице. У них диагностировали осколочные ранения. Пострадавших доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи" - говорится в сообщении.

Оперативная информация с 06:00 15.01.2024 до 06:00 16.01.2024.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За прошедшие дни противник совершил 99 обстрелов, выпустив 581 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов" - говорится в сообщении.

При этом российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гуманитарный штаб и пункт несокрушимости в Бериславском районе, админздание в Херсоне.

Также 2 человека получили ранения.

Ранее сообщали, что россияне атаковали дроном подразделение пожарной охраны в Станиславе Херсонской области.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

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