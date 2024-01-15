В понедельник, 15 января, армия РФ сбросила две авиабомбы и ударила ракетой по Нью-Йорку в Донецкой области. Частично разрушен трехэтажный дом, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

По словам главы ОВА, в результате обстрела обвалился подъезд жилого дома. Три человека ранены, еще пятеро могут находиться под завалами. На месте действуют оперативные службы.

Также Филашкин показал фото последствий обстрела Нью-Йорка.

Ранее мы писали, что недавно российские военные сбросили на Пивничное Донецкой области две авиабомбы. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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