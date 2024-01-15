В результате обстрела произошло частичное обрушение дома. Фото: Telegram/VadimFilashkin_donoda

В понедельник, 15 января, армия РФ сбросила две авиабомбы и ударила ракетой по Нью-Йорку в Донецкой области. Частично разрушен трехэтажный дом, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

По словам главы ОВА, в результате обстрела обвалился подъезд жилого дома. Три человека ранены, еще пятеро могут находиться под завалами. На месте действуют оперативные службы.

Последствия обстрела Донецкой области

Также Филашкин показал фото последствий обстрела Нью-Йорка.

Последствия обстрела Донецкой области

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