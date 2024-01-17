В ночь на 17 января российские военные атаковали Одессу В результате атаки обломки дронов упали на многоэтажку. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, четырех припаркованных легковых автомобилей, балконов и квартиры пяти этажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.

Спасатели эвакуировали 130 человек, на месте развернут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв. На месте пострадали три человека.

Ранее мы сообщали, что силы ПВО сбили 19 "Шахедов" во время ночной атаки РФ.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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