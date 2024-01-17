Армия РФ нанесла два удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 17 января. Он опубликовал фото и информацию о последствиях ракетного удара.

В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим – оказали помощь на месте.

На данный момент в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек.

Последствия ракетного удара в Харькове

Напомним, что ночью РФ также выпустила 20 дронов, из которых были сбиты 19.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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