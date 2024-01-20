Сегодня рано утром российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Поврежден жилой дом.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел г. Купянск. Предварительно – оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом", - написал он.

На крыше обнаружили снаряд, который не сдетонировал.

Информация о пострадавших не поступала.

За минувшие сутки россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов области.

Накануне в Купянске в результате обстрела трехэтажного дома погибла 57-летняя женщина. Ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины.

Напомним, сегодня ночью Украину атаковали семь "Шахедов" и три зенитные управляемые ракеты С-300. Сбито было четыре беспилотника.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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