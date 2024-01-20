Утром россияне обстрелали Купянск. Поврежден жилой дом
Сегодня рано утром российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Поврежден жилой дом.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел г. Купянск. Предварительно – оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом", - написал он.
На крыше обнаружили снаряд, который не сдетонировал.
Информация о пострадавших не поступала.
За минувшие сутки россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов области.
Накануне в Купянске в результате обстрела трехэтажного дома погибла 57-летняя женщина. Ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины.
Напомним, сегодня ночью Украину атаковали семь "Шахедов" и три зенитные управляемые ракеты С-300. Сбито было четыре беспилотника.
Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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