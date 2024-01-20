Сегодня ночью Украину атаковали семь "Шахедов" и три зенитные управляемые ракеты С-300. Сбито было четыре беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА, остальные три – не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в рамках Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.

Напомним, за прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения на фронте. Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.

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