За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отразили 10 атак возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении отбили 3 атаки западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.

Напомним, украинский военный паблик DeepState сообщал, что войска РФ "пользуясь погодными условиями, атакуют "Царскую охоту" и южнее Каменки".

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