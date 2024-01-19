Появилось ещё одно свидетельство со стороны украинских военных экспертов о значительно ухудшившийся для ВСУ ситуации в Авдеевке.

Украинский военный паблик DeepState пишет, что войска РФ "вчера и сегодня, пользуясь погодными условиями, атакуют "Царскую охоту" и южнее Каменки".

Если у последнего села ситуация более или менее контролируемая, то на юге города она вышла из-под контроля. Российские штурмовые группы пробились через "Царскую охоту" по улице Соборной в сам город, говорится в сообщении.

По информации DeepState, армия РФ "до сих пор там находится и пытается закрепиться".

Паблик пишет, что ВСУ нужна дополнительная поддержка, пока россияне не окопались и не подтянули логистику.

Ранее о "критической" ситуации в Авдеевке сообщил также главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

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