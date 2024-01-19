Россияне за последние два дня активизировались под Авдеевкой и продвинулись вперед.

Об этом сообщают военные паблики.

Южнее Авдеевки "крайне тяжелая ситуация", пишет украинский телеграм-канал Deep State. По его данным, россияне продвинулись к дачному поселку "Виноградники", а также усилили нажим на укрепрайон "Царская охота" и соседние позиции.

К северу от Авдеевки российские войска, по данным паблика, пытались закрепиться на северных окраинах Степного, на данный момент ситуация там неизвестна.

Американский "Институт изучения войны" также пишет о продвижении РФ к юго-западу от Авдеевки.

"На геолоцированных кадрах, опубликованных 17 января, видно, как российские войска штурмуют и захватывают позицию к востоку от Невельского", - говорится в сводке ISW.

Российские паблики пишут, кроме прочего, о продвижении армии РФ со стороны Каменки (на северо-восток от Авдеевки) до начала улиц Колосова и Леваневского.

Также военные телеграм-каналы РФ считают, что их командование сосредоточилось под Авдеевкой на зачистке дачного сектора и "срезании" серых зон.

Ранее в британской разведке сообщали, что российская армия продолжает придерживаться своей основной цели - окружения Авдеевки.

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