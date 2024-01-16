За прошедшую неделю ни российские, ни украинские военные не достигли значительных прорывов. Российская армия продолжает придерживаться своей основной цели - окружения Авдеевки.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Согласно обзору, хотя в конце декабря 2023 года Россия смогла захватить Марьинку, ей не удалось использовать этот успех для продвижения ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в сторону Новомихайловки.

По данным британской разведки, окружение Авдеевки, вероятно, останется приоритетным направлением для России. Однако на данный момент России удалось добиться лишь ограниченных территориальных успехов, заплатив значительную цену в виде потерь как в технике, так и в личном составе.

"Поселок Степовое на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту снабжения. Попытки России изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение следующей недели", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее The Telegraph сообщал, что Украина готовится к новому наступлению РФ под Харьковом в ближайшие недели.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

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