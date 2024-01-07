Российские власти повышает боеспособность Росгвардии, увеличивая число ее сотрудников и ресурсов.

Об этом сообщает британская разведка в своей сводке.

Начиная с октября 2023 года под управление Росгвардии перешли отдельные элементы ЧВК "Вагнер", а с 3 января - батальон "Восток" "ДНР". Москва также работает над расформированием другого подразделения "ДНР" - "Каскад" и подчинением его Росгвардии.

Еще в июле прошлого года Государственная дума разрешила Росгвардии применять тяжелое вооружение. По данным российских СМИ, с нового года в Росгвардию перешел также спецназ МВД "Гром".

Отметим, что одна из функций Росгвардии - подавление внутренних беспорядков. И усиление Росгвардии началось вскоре после мятежа Пригожина.

Напомним, что после неудачного мятежа "Вагнера" Путин распорядился усилить охрану Москвы. Вероятно, в организацию уже привлечены несколько тысяч новобранцев из запланированной численности в 15 тысяч человек, пишет разведка.

Ранее британская разведка уже сообщала, что большая часть ЧВК "Вагнер" перешла в Росгвардию и возобновила вербовку в свои ряды.