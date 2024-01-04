После неудачного мятежа "Вагнера" президент РФ Владимир Путин распорядился усилить охрану Москвы.

Об этом сообщает британская разведка.

Еще в ноябре 2022 года президент РФ одобрил создание Сил безопасности правительства Москвы. А в июле 2023, после демарша Пригожина, эта организация получила разрешение на использование огнестрельного оружия.

Вероятно, в организацию уже привлечены несколько тысяч новобранцев из запланированной численности в 15 тысяч человек, пишет разведка.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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