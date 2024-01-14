Масштаб и сложность последних воздушных ударов России отличаются от атак прошлой зимы.

Об этом пишет газета Financial Times.

С 29 декабря по 2 января Россия выпустила более 500 беспилотников и ракет, сообщили изданию чиновники в Киеве.

"Все чаще основными целями становятся украинские оборонные предприятия, такие как "Артем", а не энергетическая сеть, которую Россия пыталась разрушить прошлой зимой. Атаки были тщательно спланированы, с использованием волн беспилотников и ракет, призванных сокрушить ПВО Украины", - говорится в статье.

Чтобы проломить воздушную оборону Украины, Россия обычно сначала запускает медленно летящие беспилотники, затем низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и, наконец, баллистические ракеты, которые падают к цели со скоростью, равной скорости звука, что затрудняет попадание в них.

"Россияне пытаются взломать код противовоздушной обороны Украины. Если им это удастся и Украина не сможет защитить свое небо, это станет огромной проблемой, поскольку откроет для России возможность отправлять тяжелые бомбардировщики", - сказала старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне Дара Массикот.

Украинская смесь систем ПВО и ракет "земля-воздух", получившая название "FrankenSAM", с трудом справляется с этими атаками.

"Совместное использование гиперзвукового и дозвукового оружия затруднило Украине определение приоритетных целей противовоздушной обороны", - сказал научный сотрудник Королевского института вооруженных сил Сэм Крэнни-Эванс.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что РФ изменила тактику массированных ракетных обстрелов Украины. В прошлом году основные удары наносились по энергетике, а сейчас их цель в основном объекты оборонной промышленности.

Также мы писали, что в декабре Россия впервые опередила Украину по количеству попаданий дронов-камикадзе по целям.