Россияне в последнее время активно бомбят взлетно-посадочные полосы в Украине. Об этом заявил глава Центра военной разведки Эстонии Антс Кивисельг.

"Это свидетельствует о том, что Россия считает поступление истребителей F-16 в арсенал Украины опасным", - заявил военный.

По его словам, также российские ракеты применяются для нанесения ударов по украинским военным, оборонным и инфраструктурным объектам.

"По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и луны, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружения", - заявили в эстонской разведке.

Кроме того, тактика России заключается в подавлении ПВО Украины.

По словам Кивисельга, в ближайшем будущем ожидаются более массированные российские ракетные удары - поскольку Россия производит больше боеприпасов, чем использует.

Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. О чем в реальности договор между Украиной и Британией, как поменяют закон о мобилизации — в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.