Россияне вслед за Марьинкой хотят захватить Новомихайловку Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны ВСУ Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, армия РФ поставила перед собой новую цель: взять Новомихайловку в Донецкой области.

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель: пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", – сказал Штупун.

Представитель Сил обороны ВСУ добавил, что россияне также начали ещё активнее использовать бронетехнику и фронтовую авиацию.

Ранее командующий группой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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