Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники.

Об этом сообщает командующий Александр Тарнавский.

Самая тяжелая ситуация - на Авдеевском и Мариинском направлениях.

За прошедшие сутки были зафиксированы 41 авиаудар и 51 попытка наступления при поддержке бронетехники.

Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

Ранее мы публиковали утреннюю сводку Генштаба ВСУ о ситуации на фронте. За минувшие сутки было 94 боевых столкновения.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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