Из-за льда на Днепре осложнилась переправа на плацдарм ВСУ в Крынках Херсонской области.

Кадры с лодками, которые медленно пробираются через льдины, публикуют военные телеграм-каналы.

В таких условиях лодкам нужно больше времени, чтобы переплыть на левый берег Днепра.

Также это повышает риск попасть под удар россиян, которые активно используют для поражения лодок и дроны, и артиллерию.

Напомним, накануне в Силах обороны юга сообщили, что российская армия сконцентрировалась в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, где ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Ранее газета The Washington Post написала о потерях ВСУ при удержании плацдарма в Крынках. Издание называло место переправы "рекой смерти".

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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