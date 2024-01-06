На следующей неделе - 14 января, будет ровно 3 месяца как ВСУ держат крохотный клочок земли на левом берегу Днепра в селе Крынки Херсонской области.

По поводу него в последнее время немало неоднозначных отзывов как в украинских, так и в зарубежных СМИ, которые пишут о тяжелых потерях ВСУ на этом плацдарме и задаются вопросы о целесообразности его дальнейшего удержания.

"Страна" пообщалась с несколькими офицерами ВСУ из подразделений, удерживающих плацдарм. Приводим ниже их рассказы.

"Мы зашли в Крынки в середине октября 2023 года. Операция была спланирована грамотно, перед этим мы взяли под контроль длинную болотистую зону, прилегающую к левому берегу в этой локации. Это фактически низинные острова между Днепром и рекой Конкой. Оттуда и высадили десант. Первоначально все шло хорошо - мы продвинулись даже дальше, чем само село Крынки, зашли в лесной массив, что называется, почти на спине у противника. До автотрассы оставались считанные километры. И мы бы перерезали трассу. Но поступила команда откатить назад и окапываться в Крынках – мы были вооруженным лишь стрелковым оружием пехотным десантом. Из более тяжелого оружия у нас были лишь гранатометы и пулеметы. Техники вообще не было. Первые несколько дней у россиян было что-то похожее на шок. Они откатились назад. Но потом явно очухались и начали нас обстреливать со всех сторон, подтянув в лес прямо перед нами минометы и технику. С флангов тоже жестко начали давить. Но мы успели окопаться и перебросить тогда немало пехоты".

"Сейчас в Крынках даже спрятаться негде – села вообще не осталось, даже фундаментов. Все снесено артиллерийским огнем. Если удается найти где-то ямку и забросать сверху досками и масксетью, то это счастье. Первое время россияне долбили Крынки артиллерией, в середине ноября подключили авиацию, начали сносить нас ФАБами. Но нам удалось держаться и даже теснить россиян в лес – подбили в лесу БТР и БМП. Держаться удавалось и потому, что на правый берег наши подтянули солидную огневую поддержку: М777, "Хаймарсы". Они плотно и адресно накрывали российскую артиллерию. Россияне регулярно пытаются атаковать наши позиции в Крынках малыми пехотными группами численностью не более отделения – до десяти человек. Но мы отбиваем атаки".

"Психологически в Крынках нашим очень тяжело. Многие из нас воевали под Бахмутом, на других направлениях. Но в Крынках некуда отходить – сзади наших позиций река Конка. Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают, конечно. Никто их не расстреливает и не сдает ВСП (Военная служба правопорядка - Ред.). Основная мотивация, как на тебя смотрят твои сослуживцы - те, которые не отказались выдвигаться на Крынки. Но есть и совсем жесткие отказники - доходит порой до суицида. Ротации происходят постоянно. Но главная проблема не только переправиться в Крынки, еще большая – отойти назад. Лодки ходят по ночам. Но многие топят – в небе огромное количество российских дронов, пространство все просматривается. Как только лодка выходит на Конку, по ней сразу начинают работать россияне артиллерией и дронами. Ставка на скорость лодок у нас. Не хватает даже не лодок нашим частям, а мощных лодочных моторов, которые бы со старта давали большую скорость. Раненых вывозим из Крынок. Главное - дотащить 300-го до лодки и потом чтобы эту лодку не потопил дрон или снаряд. К сожалению, часто нет возможности эвакуировать из Крынок 200-х, убитых. Также, когда прилетает по лодке, многих не можем потом найти в воде. Поэтому много 200-х остаются на левом берегу".

"Почему сейчас мы продолжаем держать Крынки, для всех наших загадка. Может быть, есть какие-то планы на Крынки в Генштабе. Российские паблики пишут, что у нашего командования есть план устроить массированное форсирование Днепра где-то в другом месте, а Крынки - это обманный маневр. Но так ли это - мы не знаем. Да и слишком большой ценой как для обманного маневра дается нам удержание плацдарма. И пока все выглядит так, что в Крынках большая мясорубка, без возможности отойти. В общем, большинство наших с трудом понимают целесообразность удерживать Крынки. С другой стороны, огневая поддержка в Крынках хорошая: "Хаймарсы" и М777 работают с правого берега без снарядного голода. Но проблема в том, что россияне за почти два года войны научились хорошо воевать. Артиллерия российская тоже: по наводке с дронов отстреливаются по нашим позициям в Крынках, затем быстро меняют локацию. У россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один наш к пяти–семи их. Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат – соотношение 1/3. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен. Они постоянно и упорно атакуют. У россиян большие потери, но солдаты у них не кончаются. В отличие от Крынок, куда трудно доставить подкрепление с нашей стороны, россияне пополняют войска регулярно".

"Одна из проблем ВСУ – отправка солдат на передовую без боевого слаживания в составе подразделения. Дело в том, что боевое слаживание проводят в учебках, иногда за границей. А затем зачем-то разбивают уже слаженное подразделение и рассылают в разные боевые части. Даже из боевых частей чаще всего на штурм посылают сводные отряды, с назначенными буквально накануне командирами. В итоге на передовой бойцы работают не слаженно, из-за этого в ВСУ больше потерь, чем могло бы быть при более профессиональном подходе к планированию операций. Кстати, среди офицеров тоже много отказников. Но в отличие от солдат, это особо не видно – многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на "ноль".

Ранее газета The Washington Post написала о потерях ВСУ при удержании плацдарма в Крынках. Издание называет место переправы "рекой смерти".

А в интервью газете The New York Times украинские военные заявили, что удержание плацдарма в Крынках - "самоубийственная миссия", где ВСУ несут неоправданные потери.