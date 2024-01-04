Газета The Washington Post пишет о потерях ВСУ при удержании плацдарма в Крынках Херсонской области. Издание называет место переправы "Рекой смерти".

"Бросили, как кусок мяса волкам", - описывает свою миссию украинский морпех Дмитрий.

"Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата нет", – сказал другой морпех.

Пехотинцы рассказали о раненых солдатах, которые тонули, не будучи в силах плавать из-за полученных ранений или были затянуты на дно реки своими тяжелыми рюкзаками, пишет издание.

"Переправа была настолько опасной, что здесь остались тела нескольких морских пехотинцев, погибших во время первой волны, переправившейся через реку два месяца назад", – пишет WP со слов морпехов. Также, по их словам, гибнет много тех, кто управляет лодками, по которым целятся россияне.

Из группы в 45 человек, которую забросили на восточный берег, пятеро погибли, еще 20 получили ранения, сообщил Дмитрий.

Издание пишет, что Украина не освободила ни одного населенного пункта во время операции в Крынках.

"Поскольку контрнаступление застопорилось, украинские военные и политические лидеры стремились продемонстрировать своим западным сторонникам некоторый прогресс – любой прогресс", - объяснило издание смысл удержания плацдарма.

Ранее украинские военные заявили газете The New York Times, что удержание плацдарма в Крынках - "самоубийственная миссия", где ВСУ несут неоправданные потери.

Также украинские военные в интервью другим СМИ говорили о больших потерях под Крынками.