Российская армия сконцентрировалась в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, где ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в Крынках фактически не осталось ни одного стоящего дома, при этом артиллерийские системы активно применяются с обеих сторон. Войска РФ проводят мощные бомбардировки в этом направлении, используя управляемые авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты.

"Там продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион", - отметила спикер.

Также она рассказала, что ВСУ продолжают уничтожать дорогостоящую технику, которую они стягивают на данный участок фронта.

"За минувшие боевые сутки наши защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", восемь крупнокалиберных пушек и более десятка единиц автомобильной техники, которыми РФ пытается перемещать личный состав. При этом они разворачивают достаточно мощную сеть своих пунктов поставки, чтобы не хранить все в одном месте, и нам приходится работать по каждой такой позиции, и это достаточно удачно", - говорит Гуменюк.

Ранее газета The Washington Post написала о потерях ВСУ при удержании плацдарма в Крынках. Издание называет место переправы "рекой смерти".

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