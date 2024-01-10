Издание The Wall Street Journal пишет о том, что "разгром элитных украинских сил в контрнаступлении — урок того, почему военные усилия застопорились".

Издание заявляет, что "военные усилия Украины зашли в тупик" после неудачи летнего контрнаступления.

Предполагалось, что элитные украинские войска "нанесут последние триумфальные удары" в ходе контрнаступления. Но когда десантники капитана Анатолия Харченко, который дал интервью газете, вступили в бой в августе 2023 года, "контрнаступление уже приближалось к провалу".

Цели операции на тот момент уже были сильно урезаны, и десантникам нужно было захватить холм у деревни Вербовое. Но за несколько минут более половины из 20 человек, включая медика, погибли или были ранены, и штурм закончился досрочно.

Тогда новой целью миссии уже стало забрать погибших и спасти как можно больше раненых.

"Украина оказалась несопоставима со своим противником. Смелости украинцев, таких как рота Харченко, которая принесла победу в 2022 году, уже недостаточно для борьбы с укрепившейся обороной", - пишет WSJ и говорит о промедлении союзников с поставками оружия и особенно авиации.

"Провал контрнаступления в 2023 году привел к ряду мрачных осознаний по мере того, как боевые действия приближаются к началу третьего года", - пишет издание.

Ранее бойцы рассказали о том, как ВСУ удерживают плацдарм в Крынках.

Также СМИ писали о том, Залужный хотел провести наступление к Крыму еще в 2022 году, но против выступили США.