Издание Welt предполагает, что Украина может начать наступление на юге весной
Немецкое издание Welt предполагает, что Украина может начать новое наступление на юге весной.
По оценке газеты, "в ближайшие месяцы", после получения истребителей F-16 от Норвегии, ВСУ могут попытаться пойти в наступление с упором на Крым.
Отмечается, что от украинского плацдарма на левом берегу Крынок до полуострова - около 70 километров. То есть расстояние выстрела HIMARS.
При этом Крым остается одной из самых проблемных зон, подконтрольных РФ. Сейчас украинская армия активно уничтожает там ПВО и РЛС.
В последнее время по поводу плацдарма ВСУ в Крынках было немало неоднозначных отзывов как в украинских, так и в зарубежных СМИ, которые пишут о тяжелых потерях Украины и задают вопросы о целесообразности его дальнейшего удержания.
Ранее мы публиковали рассказы нескольких офицеров ВСУ из подразделений, удерживающих плацдарм.
Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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