Немецкое издание Welt предполагает, что Украина может начать новое наступление на юге весной.

По оценке газеты, "в ближайшие месяцы", после получения истребителей F-16 от Норвегии, ВСУ могут попытаться пойти в наступление с упором на Крым.

Отмечается, что от украинского плацдарма на левом берегу Крынок до полуострова - около 70 километров. То есть расстояние выстрела HIMARS.

При этом Крым остается одной из самых проблемных зон, подконтрольных РФ. Сейчас украинская армия активно уничтожает там ПВО и РЛС.

В последнее время по поводу плацдарма ВСУ в Крынках было немало неоднозначных отзывов как в украинских, так и в зарубежных СМИ, которые пишут о тяжелых потерях Украины и задают вопросы о целесообразности его дальнейшего удержания.

Ранее мы публиковали рассказы нескольких офицеров ВСУ из подразделений, удерживающих плацдарм.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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