В понедельник, 15 января, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

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