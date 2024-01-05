Вчера российские военные начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям.

Об этом рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Вчера враг активизировался по всем направлениям авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация", — рассказал Барабаш.

По словам главы администрации, последние несколько дней вокруг Авдеевки наблюдалось относительное уменьшение штурмов, но все это время россияне продолжали активно применять артиллерию и наносить авиаудары.

"1 января было 22 авиабомбовых удара по общине, 2 января — 31, 3 января — 19. Вчера было 17, сегодня уже больше десяти. Для жизни это уже очень неприглядное место. Каждый день у нас Авдеевка фигурирует: погибшие или раненые", — сообщил Барабаш.

В общей сложности ежедневно армия РФ наносит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке из разного вооружения, уточнил глава МВА, если считать со всеми более мелкими ударами, то это свыше 100 ударов в сутки.

По мнению Барабаша, несмотря на наличие большого количества техники и людей у россиян, они не смогут взять город к выборам президента РФ, которые назначены на середину марта.

В настоящее время в Авдеевке, по данным начальника администрации, остаются 1169 человек.

Вчера командующий группой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении.

А западная пресса писала, что ВСУ под Авдеевкой испытывают острый дефицит боеприпасов.