Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось почти вдвое - до 47.

Об этом сообщил командующий группой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, за прошедшие сутки россияне нанесли 25 авиаударов, один ракетный удар и совершили 875 артобстрелов.

Напомним, вчера Тарнавский сообщал, что боестолкновений было 25. Наиболее активны россияне около Авдеевки и на Марьинском направлении.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил о двух продвижениях украинских войск: к северу от Авдеевки и в районе Вербового Запорожской области.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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