Главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил о критической ситуации в Авдеевке.

О положении дел в этом городе Донецкой области журналист написал в своем телеграм-канале.

По его информации, армия РФ сумела зацепиться за несколько домов на окраине города.

"Зашли несколько групп россиян без каких-то масштабных штурмов - а просто зашли, потому что в том месте просто не хватает людей и технических средств для контроля всех посадок и подходов", - написал Бутусов.

По его словам, такой сценарий был прогнозируемым при текущем уровне укомплектованности.

"Верховный главнокомандующий Зеленский приезжал и пообещал на встрече с солдатами решить проблемы и предоставить усиление. К сожалению, даже необходимый минимум усиления не был выполнен. Если это не сделать сейчас и россияне смогут действительно серьезно зацепиться за городскую застройку, то придется потом как в Бахмуте бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе - но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно. И ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском", - сказано в посте Бутусова.

Ранее и военные телеграм-каналы сообщали, что россияне за последние два дня активизировались под Авдеевкой и продвинулись вперед.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

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