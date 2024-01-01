В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 января, в которой сообщается, что впервые за последние месяцы на Марьинском направлении не было боев.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

"На Марьинском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов такие населенные пункты Донецкой области как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря в вечерней сводке Генштаба ВСУ уже не заявлялось об обстреле Марьинки россиянами.

А перед этим, 27 декабря, в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные "продолжают сдерживать" россиян в районе Марьинки.

В то же время еще 26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил захват Марьинки Донецкой области армией РФ и заявил, что города "больше нет".

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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