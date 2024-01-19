В российской ракете "Искандер-К", ударившей по драматическому театру в Чернигове, нашли четыре иностранных детали.

Об этом говорится на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Речь идет о компонентах из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К". Другие подробности, а также страна-производитель, не сообщаются.

Также эксперты определили, что эта ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года. Учитывая данную информацию, в НАПК допускают, что эти компоненты могли поставить в РФ уже после начала войны.

Напомним, 19 августа Россия обстреляла центр Чернигова. Основной удар пришелся по зданию драмтеатра, где проводили встречу волонтеры и разработчики боевых дронов. Из-за этой атаки возник большой скандал, поскольку организаторов обвинили в невольном сливе цели для россиян.

Сообщалось, что ракета "Искандер" взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение на открытой местности.

Общее число пострадавших составило 148 человек. Погибли семеро, в том числе и ребенок.