В четверг, 18 января, в Херсоне микрорайон Корабел остался без газа и отопления из-за обстрелов РФ.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Из-за обстрелов со стороны сил РФ аварийно остановлена работа местной котельной и прекращено газоснабжение в микрорайоне.

Без отопления остались 56 многоквартирных домов, без газоснабжения – 8 800 квартир.

"Специалисты АО "Херсонгаз" и "Херсоноблэнерго" изучают объем повреждений для определения сроков восстановления", - сообщил глава Херсонской ГВА.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне двое жителей погибли после вечернего обстрела войск РФ.

А также, что в МВД опубликовали видео обезвреживания российской ракеты Х-101 в Херсонской области.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня. В среду Институт изучения войны сообщил о продвижении россиян на двух участках фронта: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом. К концу дня российские военные телеграм-каналы написали о том, что войска РФ продвинулись и в Крынках, где водрузили российский флаг в центре села. Однако каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

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