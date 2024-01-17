В среду, 17 января, российские военные атаковали Херсон. Один человек погиб.

Об этом сообщает ГСЧС.

Удар пришелся по одному из микрорайонов Херсона, после чего там загорелся автомобиль и гараж.

"Снаряд попал в гаражное помещение в одном из микрорайонов Херсона. Загорелся легковой автомобиль и гараж. Пожар ликвидирован. На месте обнаружен погибший человек" - говорится в сообщении.

Под обстрелом было и село Ромашково в Херсонской области, где также загорелось гаражное помещение и автомобиль. Белозерские спасатели потушили пожар.

Ранее РФ обстреляла село Тягинки в Херсонской области. В результате обстрела два человека пострадали.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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