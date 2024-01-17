Этой ночью в Харькове ракетным ударом было повреждено медучреждение.

Об этом сообщили в Минздраве.

Сообщается, что 9 человек получили ранения.

Всего в эту ночь в Харькове 16 пострадавших, которые были госпитализированы.

ГСЧС в свою очередь сообщает, что ракетным ударом было повреждено "недействующее медицинское учреждение".

Напомним, вчера ночью РФ обстреляла Харьков. Сообщалось о минимуму 16 пострадавших. По словам мэра Игоря Терехова, под завалами могут находиться люди.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ нанесла два ракетных удара С-300 по Харькову. В результате обстрела пострадали 17 гражданских. Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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