Ночью в Харькове ракетным ударом было повреждено медучереждение
Этой ночью в Харькове ракетным ударом было повреждено медучреждение.
Об этом сообщили в Минздраве.
Сообщается, что 9 человек получили ранения.
Всего в эту ночь в Харькове 16 пострадавших, которые были госпитализированы.
ГСЧС в свою очередь сообщает, что ракетным ударом было повреждено "недействующее медицинское учреждение".
Напомним, вчера ночью РФ обстреляла Харьков. Сообщалось о минимуму 16 пострадавших. По словам мэра Игоря Терехова, под завалами могут находиться люди.
Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ нанесла два ракетных удара С-300 по Харькову. В результате обстрела пострадали 17 гражданских. Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек.
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