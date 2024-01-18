Взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101 в Херсонской области. Ее боевая часть весила более 400 килограммов.

Об этом сообщает Нацполиция.

Жители Херсонской области нашли остатки ракеты в поле. Она упала, не сдетонировав.

"Жители Бериславского района сообщили о найденных остатках ракеты. На месте работали наши взрывотехники из Херсона и Чернигова. Они идентифицировали остатки крылатой ракеты типа Х-101 – обнаружена боевая часть весом 400 кг" - говорится в сообщении.

Полицейские перевели боеприпас в безопасное для транспортировки состояние, после чего перевезли на взрывную площадку и уничтожили таким образом, чтобы не нанести вред инфраструктуре и другим объектам вокруг.

Ранее в Киеве саперы обезвредили боевую часть неразорвавшейся ракеты "Кинжал".

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